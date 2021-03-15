Meclis toplanıyor... Gündem: "Türkiye ile Kültürel İşbirliği Protokolü"

Meclis toplanıyor... Gündem: "Türkiye ile Kültürel İşbirliği Protokolü"
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün saat 10.00’da başlaması bekleniyor...

Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği adaylarının değerlendirilmesine ilişkin raporu da genel kurulun gündeminde bulunuyor.

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