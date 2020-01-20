Meclis'te gerginlik... " Aymazlık" ve "Maydanoz Olma" tartışması

Meclis'te gerginlik... " Aymazlık" ve "Maydanoz Olma" tartışması
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı yine tartışmalara yol açtı.

İmar Planı konusunda konuşmak üzere kürsüye çıkan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti ‘aymazlıkla’ suçladı.

Bunun üzerine UBP Genel Sekreteri Saner, Özyiğit’e tepki gösterdi, sözünü geri almasını istedi.

Bu sırada Genel Kurul’daki tansiyon yükseldi.

Özyiğit ise Saner’e “her şeye maydanoz olma” dedi, ardından sözünü geri aldığını söyledi.

Özyiğit, ‘aymazlık’ sözünü ‘iş-bilmezlik’ olarak değiştirmek istediği söyledi.

Ardından stenograflar ‘aymazlık’ sözünü kayıtlardan çıkardı.

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