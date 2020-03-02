Meclis'te 3 konu başlığı konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı.

İlk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş-Ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Kıb-Tek’teki ihalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlşkin Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığı’nın komiteye yeni ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deprosunda tarihi geçmiş tonlarca ilacın imha edilecek olmasının ana nedenlerinin ne olduğu ve bu konuda ihmalin olup olmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi başkanlığının komiteye ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra, iç tüzüğün 62. Maddesi kapsamında konuşmalar yapıldı.

UBP milletvekili Özdemir Berova, yaptığı konuşmada İdlib’teki harekatta şehit düşenlerin derin üzüntü yarattığını kaydetti.

Berova, UBP’nin Türkiye’nin yanında olduğunu ve saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, harekatın başarıya ulaşmasını temenni etti.

Rum yönetiminin tek taraflı 4 sınır kapısını kapatılmasını eleştiren Berova, bu zihniyetteki Rum yönetimine karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, konuşmasının başında İdlip’teki şehit haberlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hastane’de meydana gelen yangın konusundaki görüşlerini de paylaşan Arıklı, Kriz senaryolarına hazırlıklı olunmadığını iddia etti.

Arıklı, “yapılan çalışmalar fedakarcaydı, ancak organizasyon yoktu” dedi.YDP Başkanı Arıklı, koronavirüs şüphesi ile kapıların kapatılmasını da eleştirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasının başında Bahar Kalkanı Hareketına ilişkin görüşlerini paylaştı, İdlib’de bir çözüm bulunmasını temenni etti.

Koronavirüs’e karşı havaalanı ve limanlarda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını soran Özyiğit, Rum Yönetiminin 4 sınır kapısını kapatma kararını ise eleştirdi..

Özyiğit, , Rum tarafının bu girişiminden vazgeçmesini temenni etti.Hastanedeki yangın konusunda ise Özyiğit, olağanüstü gayretle kurtarma çalışması yapıldığını, ancak organizasyondaki sıkıntıların konuşulması gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da hastanedeki yangında bireysel olarak üstün çaba gösterildiğini, ancak organizasyonun olmadığını savundu.

Rum tarafının kapıları kapatırken , Türk tarafı, DİSİ, AKEL, BM ve AB’nin bile haberi olmadığını belirten Erhürman, bunun, sessiz kalınacak ve kabul edilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise İdlib’te kaybedilen şehitler ve hastanedeki yangının ardından hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Yangında gösterilen duyarlılık dolayısıyla herkese teşekkürlerini ileten Bakan Pilli, “Yangın muhtemelen anjiyo bölümünden çıktı. Bunlar ileride netleşecek” Dedi ve acil olan yerlerin en erken zamanda boşaltıldığını, çalışmaların, planlı ve programlı bir şekilde başarı ile tamamlandığını vurguladı.