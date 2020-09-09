Meclis Olağanüstü Toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu önümüzdeki hafta olağanüstü toplanacak. Kanal T’de katıldığı bir programda konuşan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu sokakta maske takmayanlara ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere ciddi cezalar geleceğini açıkladı.

Hasipoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

Seçim süreci içerisine girerken tekrar salgın baş gösterdi. Öncelikli konu sağlımız ve ekonomik refahımızdır. Şu anda Meclis’te Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili komite toplantıları var. Bu yasayı da çıkaracağız. Komitede maske kullanımı, pandemi kurallarına uymada yasaya aykırı bir durum oluyorsa cezai yaptırımlar içeren bazı tadilat maddeleri görüşülüyor. Meclisi önümüzdeki hafta olağanüstü toplantıya çağırıp bu yasayı geçireceğiz. Ceza miktarları Asgari Ücretinin 5’de birinden başlayarak kapatma cezasına kadar gidebilecek. Yetkiler, polis, sağlık çalışanları ve belediyelerde olacak. Bu konuda bütün partiler hem fikir.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 13:29