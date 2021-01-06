Meclis Başkanlığı seçimi yarın yapılmayacak: UBP Başsavcılık’tan görüş talep ediyor

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin toplantısı, saat 14.00 sıralarında sona erdi.

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, yarın yapılması planlanan seçim, UBP’nin, Başsavcılık’ın görüşüne başvuracak olması nedeniyle ertelendi.

Meclis Başkanlığı seçim tarihinin, Başsavcılık’tan çıkacak görüşe göre belirlenmesi bekleniyor.

UBP NEDEN GÖRÜŞ TALEP ETTİ?

50 Milletvekilinden oluşan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda; nisap, güvensizlik önergesi ya da seçim gibi, Meclis çalışmalarının tümünde, 26 sayısının bulunma şartı mevcut.

Bu nedenle Başkanlık seçiminde de, aday olan kişinin “26 kabul oyu” alması gerekiyor.

Ancak Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması ve Hüseyin Özgürgün’ün ise adada bulunmaması nedeniyle Meclisteki aktif vekil sayısı 48.

Elde edilen bilgilere göre UBP, Meclis’teki Vekil sayısının 48’e düşmesi nedeniyle, “salt çoğunluk” anlamına gelen “26 kabul” sayısının 24’e çekilmesini talep ediyor.

Bu nedenle UBP’nin Başsavcılığın görüşüne başvurduğu öğrenildi.

OLUMLU GÖRÜŞ ÇIKARSA, UBP YİNE ‘RESMİYE CANALTAY’ DİYECEK

Öte yandan UBP’nin, Başsavcılık’tan olumlu görüş çıkması halinde, Pazartesi günkü seçimde 13 kabul oyu alarak Başkan seçilemeyen Resmiye Canaltay’ı tekrardan aday göstereceği de gelen bilgiler arasında.