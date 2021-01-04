Meclis 2 saat gecikmeyle açılabildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.00’da toplanması gerekirken, nisap yetersizliği nedeniyle 2 saati aşkın bir süre sonra 12.10’da toplanabildi.

Meclis Genel Başkanı'nın seçileceği genel kurul toplantısı öncesinde, nisabın geç toplanması, “UBP içinde meclis başkanlığıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor olmasına” bağlandı. Nisap sorununun mazeret bildirerek izinli olan Mesut Genç’in bulunmaması ve hükümet üyesi vekillerin meclise geç gelmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi. UBP’de geçen hafta içinde yapılan seçimde meclis başkanlığı için Resmiye Canaltay ismi belirlenmişti. Toplam 25 vekile sahip iktidar, HP'den istifa eden 3 de bağımsız milletvekili tarafından nisap için destekleniyor. Buna rağmen hükümet ikinci kez, nisabı toplamakta zorlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 16:09