Mazot hırsızlığında suçüstü

Mağusa’da NC 427 plakalı TIR aracın mazot deposundan su hortumuyla mazot sirkat ettikleri sırada Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Türkmenistan uyruklu Gahryman Hojiyev, Atamurat Ereskod ve Ahmet Achilov tutuklandı.

“Sirkat” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Hojiyev, Ereskod ve Achilov hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

MAZOT DOLU BİDONLAR TESPİT EDİLDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Gökova mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Gahryman Hojiyev, Atamurat Ereskod ve Ahmet Achilov’un 3 Aralık 2020 tarihinde Mağusa’da Üç Çakırlar Caddesi üzerinde buluştuklarını sonra yine ayni cadde üzerinde park halinde bulunan ve bir işletmeye ait olan NC 427 plakalı TIR aracın mazot deposundan tasarruflarında bulundurdukları su hortumu ile birlikte mazot sirkat ettikleri sırada Cürümleri Önleme Şubesi tarafından fark edildiklerini açıkladı.

Zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını açıklayan Gökova, ayni gün olay yerinde yapılan inceleme ve aramalarda zanlıların tasarrufunda bulunan ve zanlı Hojiyev’e ait DU 440 plakalı araç içerisinde 3 adet 19 litrelik mazot dolu su damacanası, 1 adet 20 litrelik mazot dolu bidon ile birlikte olay yerinde kullandıkları 1 adet 157 cm uzunluğunda su hortumu ve yine 190 cm uzunluğunda olan su hortumu bulunduğunu açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Gökova, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıbrıs Postası