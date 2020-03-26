Marketlere Almayın!

Doktor Erol Uçaner, marketlerde hijyen kurallarına uyulmadığı hususuna dikkat çekerek, hem hükümete hem de Marketçiler Birliği’ne sosyal medya hesabından şöyle seslendi:

“Her market ve bakkallarda hemen ama hemen girişe tek kullanımlık eldiven ve maskeyi kullanma mecburiyeti getiriniz! Kullanmayanları içeriye almayınız! Ciddi bir önlem içerir! Ve alışveriş sonrası hemen çöpe atılmasını sağlayınız! Salgın başlamadan bu önlemi almanız çok büyük önem taşır! Aynı zamanda hükümete de çağrımdır! Lütfen buna kulak verip gerekeni yapınız!”