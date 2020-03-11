Market Birliği Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı

Korona virüs vakasının duyulmasının ardından vatandaşlar marketlere akın etti. Birçok vatandaş marketlerden yüklü miktarda alışveriş yaptı.

Çoğu markette rafların boşalmasının ardından Marketler Birliği’nden açıklama geldi

Açıklamada temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünlerinde kıtlık yaşanmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle;

"Temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünlerinde ülkemizde herhangi bir kıtlık yoktur. Marketlerde ve ithalatçı/üretici şirketlerde stoklar mevcut. Fiyatlarla ilgili şikayetler ALO 171’e veya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na yapılabilir"