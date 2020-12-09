Maraş artık geceleri de güzel

Maraş’ın 8 Ekim tarihinde bir kısmının sivilin ziyaretine açılmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak aydınlatmalarının montajlanma çalışmaları devam ediyor.

Sivil halkın ziyaret için Maraş’a giriş noktasında ve bir kısmı tamamlanan led ışıklı sokak lambaları, dün akşam itibari ile Maraş’ı aydınlatmaya başladı.

Konya Büyük Şehir Belediyesi’nden Maraş için gönderilen büfeler, bisikletler, halat ve ahşaplı bariyerler, banklar, çöpler, ağaç ve çiçeklerden sonra led ışıklı sokak aydınlatmaları da Maraş’ın çehresinin değiştirilmesinde etkin fayda sağladı.

Maraş’ın açılım gerçekleştirilen bölgelerin tamamında kullanılacak aydınlatmaların montajlanması çalışmaları kademe kademe devam ediyor.

BİSİKLET SAYISI ARTTIRILDI

Maraş’ın ziyaretinde kullanılabilen bisikletlere özellikle hafta sonunda talep artıyor. İlk etapta, Konya Büyük Şehir Belediyesi’nin gönderdiği 600 bisikletin 149 adeti Maraş’ta kiralanma koşulu ile kullanıma sunulurken, bisiklet sayısı artan talep nedeni ile 249’a yükseltildi.

Kıbrıs Postası