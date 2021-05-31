Maraş'a ziyaretçi akını

2020 yılı Ekim ayında bir kısmı ziyarete açılan Kapalı Maraş’a ilgi devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile bir dönem ziyaretçi kabulüne kapatılan ancak açılımlarla birlikte yeniden ziyaretçi kabulüne başlayan Maraş 7 ayda 138 bin 270 kişi tarafından ziyaret edildi.

Maraş’a bu süreçte halkın yanı sıra ülke basını ve yabancı birçok basın da yoğun ilgi gösterdi. Bu süre içerisinde Maraş’ın toplamda 79 basın mensubu tarafından ziyaret edildiği öğrenilirken bunun 51’inin yerli basın, 28’inin ise yabancı ülkelerin medya kuruluşlarında görevli basın mensubu olduğu bildirildi.

Son günlerde ise Maraş’ta yeni açılımlar konusunda hummalı çalışmalar hız kazandı.

Yaz sezonun gelmesi ile birlikte önümüzdeki dönemlerde turizm sezonunun açılması öngörüleri Maraş’ta yapılan hazırlıklar bölgeyi turizme kazandırmaya yönelik.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışına katıldığı Maraş Bölgesi’ndeki Millet Bahçesi sahilinin önümüzdeki günlerde kullanıma hazırlanmaya başlanacağı öğrenildi.

Maraş’ın hali hazırda ziyarete kapalı olan bölgelerinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına hız kazandırılırken, Maraş ziyaretleri için yeni kapıların açılmasının da gündem de olduğu öğrenildi.

Ziyaretçi kabulüne açık olan bölgelerde de çekim merkezi yapılması adına birçok çalışma yürütülüyor.

Sahillerin kullanımının kolaylaştırılması adına açılımın ardından kullanıma açılan sahil bölümünde duş, tuvalet gibi ihtiyaçları karşılayacak yenilikler yapıldı.

Maraş’ın genelinin açılımına yönelik olduğu ifade edilen çalışmaların yanı sıra, Maraş bölgesindeki mülkler ile ilgili de bazı kararların olduğu edinilen bilgiler arasında.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 08:23