Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem

Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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