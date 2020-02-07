Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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