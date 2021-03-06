Mangalı alan Taşkent Piknik Alanı'na koştu

Hem salgına, hem de sokağa çıkma yasağına rağmen, çok sayıda kişinin Taşkent Piknik Alanı’na gittiği tespit edildi.

Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat’ın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, birbirinden bağımsız pek çok ailenin piknik alanında olduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili fikirlerini de paylaşan Basat, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?” diye sordu.

Piknik alanının ana kapısının kapalı olmasına rağmen ‘manzaranın bu olduğunu’ vurgulayan Basat, “Durum öyle tek aile/aynı evden insanlar hava almaya, yürüyüşe çıktı durumu falan da değil, bildiğiniz toplaşma ve temas” bilgilerini de aktardı.

Halk sağlığı adına işletmesini kapalı tuttuğunu, para kazanmadığını ancak açık oldukları süreçteki kadar insanın piknik alanına geldiğini ifade eden Basat, “O zaman biz bu fedakarlığı ne için, kimin için yapıyoruz diye sorgulamadan edemiyor insan” dedi.

Kemal Basat’ın paylaştığı gönderi şöyle:

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 19:31