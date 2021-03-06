Mangalı alan Taşkent Piknik Alanı'na koştu

Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Basat, sokağa çıkma yasağına ve piknik alanının kapalı olmasına rağmen, çok sayıda kişinin bölgeye gittiğini gösteren video ve fotoğraflar paylaştı; işletmesinin kapalı olduğuna ve para kazanmadıklarına dikkat çekerek, “Biz bu fedakârlığı kimin için yapıyoruz?” diye sordu. Görüntüler, adeta ihbar niteliğinde…

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Hem salgına, hem de sokağa çıkma yasağına rağmen, çok sayıda kişinin Taşkent Piknik Alanı’na gittiği tespit edildi.

Taşkent Piknik Alanı işletmecisi Kemal Başat’ın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, birbirinden bağımsız pek çok ailenin piknik alanında olduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili fikirlerini de paylaşan Basat, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?” diye sordu.

Piknik alanının ana kapısının kapalı olmasına rağmen ‘manzaranın bu olduğunu’ vurgulayan Basat, “Durum öyle tek aile/aynı evden insanlar hava almaya, yürüyüşe çıktı durumu falan da değil, bildiğiniz toplaşma ve temas” bilgilerini de aktardı.

Halk sağlığı adına işletmesini kapalı tuttuğunu, para kazanmadığını ancak açık oldukları süreçteki kadar insanın piknik alanına geldiğini ifade eden Basat, “O zaman biz bu fedakarlığı ne için, kimin için yapıyoruz diye sorgulamadan edemiyor insan” dedi.

Kemal Basat’ın paylaştığı gönderi şöyle:

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 19:31
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