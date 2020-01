Mangalcılara Bakandan Kötü Haber

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yüksek et fiyatlarının ve bununla bağlantılı olarak kaçak et olayının artmasının ülkedeki en büyük sorunlar arasında yer aldığını kaydetti. Et ithalatı ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen çevrelerin de bulunduğunu belirten Oğuz, “Etin kısa vadede ucuzlaması gibi bir durum olmaz. Çünkü burada mal oluş fiyatıyla ilgili çeşitli kriterler bulunmaktadır. Üretim maliyeti, veteriner maliyetleri, yem maliyeti, enerji maliyeti, akaryakıt maliyeti gibi birçok girdi bulunmaktadır” dedi. Ülkemizdeki bazı üreticilerin hayvanların kulaklarındaki küpelerini çıkartıp, Güney’deki süt fiyatlarının daha yüksek olmasını fırsat bilerek 0,66 Cent’ten sütlerini Güney’e, etlerini ise ülkemizdeki et fiyatları yüksek olduğu için burada satma girişiminde olduklarını belirten Oğuz, “Biz bu üreticileri tespit ettik ve gerekli yaptırımları da uyguluyoruz. Bu kişiler bizdeki et fiyatlarının daha yüksek olmasını fırsat bilerek, etlerini bu tarafta satmak istiyorlar. Ancak biz burada işini düzgün yapan üreticimizi mağdur etmemek ve haksızlık yapmamak adına bu kişileri tespit edip gerekli prosedürü uyguluyoruz. Süt Kuzey’e, et Güney’e. Öyle bir şey olamaz, işini düzgün yapan üreticimizi korumak zorundayız” bilgilerini aktardı. Ardından yem konusunda ürün açısından bol bir sezon geçirildiğini ve yem fiyatlarının 103 TL’ye kadar indirildiğini söyleyerek, “Yem konusunda rekabet ortamı yaratarak fiyatları aşağıya çekmeye yönelik çalışmalarımız oldu ve bunun takipçisiyiz. Her yıl bu ülkede kurban bayramı öncesinde bir baskı olmaktadır. Ancak sonrasında hep gördüğümüz manzara hayvanların mandıralarda kaldığıdır. Şuanda küçükbaş piyasasında bir daralma söz konusu çünkü doğumlar başladı. Et fiyatlarının düşmesi için canlı hayvan maliyetlerinin düşmesi gerekiyor” diye konuştu. Kasaplar ile marketler arasında %20-30 oranında bir fiyat farkı bulunduğuna da dikkat çeken Oğuz, “Biz bakanlık olarak bu aradaki fark için Ticaret Dairesi ve Ekonomi Bakanlığı ile fiyat denetimlerinin yapılması için temaslarda bulunduk. Biz gerek mandıralar olsun gerek hayvanların diğer ihtiyaçları ve sağlık konularında olsun üzerimize düşen tüm denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Ancak kar marjı ayarlanabilir diye düşünüyorum ve bu konuda da Ticaret Dairesi ile birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Et fiyatlarını düşürmede ve mal oluşta girdi fiyatlarını aşağı çekmede çalışmalarımız olsa da yem konusunda dışarıya bağımlı olduğumuz bir gerçektir” dedi. Oğuz, ülkemizde sadece arpa yetiştirildiğini, mısır ve soya gibi ürünlerinithal edildiğini söyleyerek “Bu ana maddeler dışardan geldiği için fiyatı aşağıya çekmekte zorlanmaktayız. Ancak diğer yandan bakanlığımız üreticilerimize teşvik konusunda sorun yaşamaktadır. %30 olan küçükbaş hayvan teşvikini %50’ye çıkarttık. Biz hükümete geldikten sonra %50 oranında bir artış oldu. 100 TL olan destek şuanda 150 TL’dir. Hayvan sayısını arttırmak içinde üretme çiftliğini aktif hale getireceğiz”diyerek geleceğe yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

haberci