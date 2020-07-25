Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından isim vermeden eleştiri yaptı.

Yıllardır çözğm umudu ile kandıranlar ve umutları çalanlardan hesap sorulması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Tek işiniz esas umut hırsızlarına prim yaptırmak..." ifadelerini kullandı.

HP'li Vekil Manavığlu paylaşımında şunları kaydetti: "Ama nedir bu umutlarımızı çaldı muhabbeti anlamadım gitti?....

Yahu siz yıllardır çözüm umuduyla sizi kandıranlara ve umutlarınızı senelerdir çalanlara hesap sorsanıza...

Tek işiniz esas umut hırsızlarına prim yaptırmak...

Yürüyün gidin yahu işinize....

Esas hırsızlara dönün yüzünüzü....

Onları sorgulayın allah aşkına....

Tövbeler olsun ....."​