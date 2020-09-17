Malkoçoğlu'ndan Sezai'ye adamlık dersi

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu..bulunduğu o tweet...

Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz. Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

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Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 16:51