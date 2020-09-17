Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu..bulunduğu o tweet...Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 16:51
Malkoçoğlu'ndan Sezai'ye adamlık dersi
67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepkiler gecikmedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın da Halil Sezai'nin uyguladığı şiddete sessiz kalmadı. Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle Sezai'ye sert göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet....
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