Malkoçoğlu'ndan Sezai'ye adamlık dersi

67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepkiler gecikmedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın da Halil Sezai'nin uyguladığı şiddete sessiz kalmadı. Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından paylaştığı sözlerle Sezai'ye sert göndermede bulundu. İşte Cüneyt Arkın'ın Halil Sezai'ye göndermede bulunduğu o tweet....

Malkoçoğlu'ndan Sezai'ye adamlık dersi
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Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de usta sanatçı Cüneyt Arkın oldu..bulunduğu o tweet...

Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir sanatçı sadece şarkı söyleyerek, film çekerek Türk halkına karşı görevini yapmış olmuş sayılmaz. Sanatçılar topluma örnek insanlar olması gerekir. Halka karşı onun sorumlulukları vardır. Özellikle gençlere örnek olmalılardır.

Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Halil Sezai’ye Cüneyt Arkın’dan sert tepki: Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz...

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Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 16:51
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