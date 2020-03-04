Maliye'den açıklama geldi

1 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında piyasaya 305 milyon 246 bin 659,27 TL ödeme yapıldı.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, göreve geldiği günden itibaren şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulundurarak, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaşıyor.

Şubat ayı içerisinde yetkisi dâhilinde tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını, ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını ifade eden Amcaoğlu, bazı basın yayın organlarında konunun çarpıtıldığını ifade ederek; “gizli olsaydı Resmi Gazetede paylaşmazdık” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; “geçmiş hükümet dönemlerinde taksit taksit maaşların ödendiği hatırlatmak gerekir. Yine geçmiş dönemlerde borçlanarak veyahut yasa dışı avans alınarak yapılan ödemeleri unutanlar bugün bizim aldığımız tedbiri sorguluyor” diye konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren her ay kamuoyu ile paylaşılan ödeme kalemleri şöyle:

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Şubat 2020’den 29 Şubat 2020’ye kadar ödenen maaşların toplamı; 396 milyon, 766 bin, 770 TL.89 kuruş.

Piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam 305 milyon, 246 bin, 659 TL, 27 kuruş ödeme yapıldı.

Yapılan ödeme kalemleri şöyle:

Emekli ikramiyeleri + temizlik şirketleri + müteahhit + istimlâk+ cari ödemeler + KKTC Elektrik Kurumu daire tüketim ödemesi 105 milyon 636 bin 287,27 TL Protokol gereği K.T.KOOP. Merkez Bankası (2020 yılının tümü) 120 milyon TL İlaç firmalarına yapılan ödemeler 24 milyon 711 bin 352,00 TL Öğretmen hazırlık ödemesi 7 milyon 820 bin 300,05 TL Savunma ödemesi + askerin elektrik tüketimi için yapılan ödeme 7 milyon 895 bin 166,49 TL Doğrudan gelir desteği 12 milyon 766 bin 602,44 TL Yemlik arpa ödemesi 835 bin 86,95 TL CYPRUVEX konsatre teşvik 2 milyon 530 bin 20 TL Navlun + çiğ süt ödemesi 5 milyon 493 bin 206,95 TL Burs ödemesi 2 milyon 536 bin 595,44 TL Kasım ek mesaisi 11 milyon 578 bin 270,44 TL Emare ödemesi 3 milyon 443 bin 771,24 TL Yapılan ödemeler toplamı 305 milyon 246 bin 659,27 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.