Maliye Bakanlığı Tablo İle Yanıt Verdi

Maliye Bakanlığı, seyrüsefer ücretlerine 1 Ocak’tan itibaren yapılan zamla ilgili bazı basın organlarında ve sosyal medyada doğruyu yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, 2013 ile 2019 yıllarında DPÖ’nün ve İstatistik Kurumu’nun açıkladığı hayat pahalılığı oranlarını, seyrüsefer harçlarına yapılan artışı ve yerel kaynaklardan yol yapımı ve tamirine aktarılan kaynak miktarını gösteren bir tablo açıkladı.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, 2019’da hayat pahalılığı 11.66 oldu, seyrüsefer ücretlerine yüzde 9 zam yapıldı ve 11 aylık sürede yol yapımı ve tamirine yerel kaynaklardan 25 milyon 207 bin 784 TL aktarıldı.