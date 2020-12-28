Maliye Bakanlığı 2020 yılı içinde 6’ncı kez iç borçlanmaya gidiyor

Maliye Bakanlığı’nın azami 100 milyon TL borçlanması amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açıldı.

DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 30 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu ihaleyle birlikte Hazine bu yıl içinde altıncı kez iç borçlanmaya gidiyor.

KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. İhaleye katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlar ve bilgilere göre çoklu fiyat yöntemiyle yapılacak 96 gün vadeli ihalenin açılış saati 10.00, kapanış saati ise 12.00 olarak ilan edildi.

Türk Lirası cinsinden, çoklu fiyat ve iskontolu olarak gerçekleşecek ihalenin senet türü “Hazine Bonosu” olarak bildirildi.