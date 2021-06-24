Maliye Bakanı Oğuz, sanayicileri kabul etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Ali Kamacıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul eden Maliye Bakanı Dursun Oğuz buradaki konuşmasında, KKTC’nin iki lokomotif sektörü olan turizm ve yükseköğretimin yanı sıra artık başka alternatifleri de düşünmemiz ve yaratmamız gerektiğini açıkladı. Bunların başında da sanayiye büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bakan Oğuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ada ülkesinde sanayi olmaz’ dense de artık yeni alternatiflerin düşünülmesi kaçınılmaz. Ve ihracata yönelik çalışmamız lazım. Bu anlamda siz sanayicilere büyük görevler düşüyor.

Yurt dışından gelen yatırımcıların da önü açılmalı, rekabet koşulları yaratılmalı ama bizim kendi halkımızın yerli yatırımcımızın da desteklenmesi, teşvik edilmesi son derece önemli. Çünkü hepiniz bir sermaye yatırıp risk aldınız ve biliyoruz ki risk alarak üretmek, ürettiğini satabilmek, istihdam yaratabilmek kolay iş değil. Bu ülke hepimizden hizmet bekliyor. O nedenle üzerimize düşen ne ise biz onu yapmakta kararlıyız. Bakanlık olarak sizlerle de her zaman görüş ve iş birliğine varız.”

"SANAYİ DEMEK ÜRETİM VE VAR OLMAK DEMEK"

Koronavirüs pandemisi ile birlikte, dünyada gıdanın öneminin arttığını belirten Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Sanayi demek üretim ve var olmak demek” diyerek üretimin önemine vurgu yaparken, üretimi fiilen gerçekleştirenlerin bu ülkenin sanayicileri, iş insanları ve yatırımcıları olduğuna işaret etti. Yatırımcının ve üreticinin önünü açmak gerektiğini söyledi.

KAMACIOĞLU: “ÜLKE İHRACATININ ARTTIRILMASI İÇİN TÜM BİLGİ VE BİRİKLERİ SEFERBER EDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, yeni vizyon, yeni görüşler ve yeni heyecanla göreve geldiklerini, yapacakları işlerde ve projelerde Maliye Bakanı olarak Dursun Oğuz’un da işbirliği ve desteklerini talep ettiklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin sanayiciyi de etkilediğine dikkati çeken Kamacıoğlu, bu zor günlerin aşılması için herkesin ve her kesimin elinden geleni yapması gerektiğine vurgu yaparak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve sanayicilerin bu anlamda büyük bir heyecanla çalıştıklarını belirtti. Ülke ihracatının artırılması için tüm bilgi ve birikimlerini seferber edeceklerini kaydetti.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.