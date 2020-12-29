Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Yeni Yıl Öncesi Özel Sektör Ve Yerel İş Gücünün Desteklenmesi İçin 100 Milyon Tl’lik Kaynağın, Aktarıldığını Açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni yıl öncesi özel sektör ve yerel iş gücünün desteklenmesi için 100 milyon TL’lik kaynağın, aktarıldığını açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Yeni Yıl Öncesi Özel Sektör Ve Yerel İş Gücünün Desteklenmesi İçin 100 Milyon Tl’lik Kaynağın, Aktarıldığını Açıkladı.
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Maliye Bakanı Oğuz, özel sektörün ve yerel iş gücünün desteklenmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol kapsamında sağlanan 100 milyon TL’lik kaynağın, ‘Yerel iş gücü istihdamının desteklenmesi fonu’na ödenmek üzere katkı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldığını duyurdu.

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