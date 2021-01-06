Mali suç gelirlerinde 110 dosya mercek altında

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası çerçevesinde “şüpheli işlem bildirimleri ve işlemler” konusunda ihbarlar değerlendiriliyor…

KKTC Maliye Bakanlığı, para kambiyo ve inkişaf sandığı işleri dairesi mali bilgilendirme birimi faaliyet raporuna göre Bin’in üzerindeki ihbar içinde 110 dosya takip altında…

Toplam ihbarın 10/1 oranında dosyaya dönüşebilmesi ise oldukça dikkat çekici bir öneme sahip…

Söz konusu yasa, yükümlülerin suç gelirini aklama ve terörizmin finansmanında araç olarak kullanılmalarını önlemek ve şüpheli işlemlerin tespitinde yükümlülere yardımcı olmak amacını taşıyor.

Rapora göre 2015 yılından bugüne yapılan ihbardan oluşan binin üzerindeki dosyadan 110’u takip altında…

Bu takibatın bir kısmı ise soruşturma ve inceleme kapsamında…

TOPLAM İHBAR RAKAMI 1108

2015 yılında 669 olan bildirim/ihbar 2019 yılında toplam 1108’e ulaştı.

Söz konusu raporda yapılan incelemelere ilişkin ise şu bilgiler dikkat çekiyor;

2015 yılında 669 olan toplam Şüpheli İşlem Bildirimi sayısının 2016-2018 yıllarında sırasıyla 564, 789, 2.524’e ulaştığı ve 2019’da ise 1.108 olduğu görülüyor.

2018 yılında 2.524 olan toplam Şüpheli İşlem Bildirimi sayısının, 2019 yılında yaklaşık % 56 oranında bir düşüş göstererek 1.108 olduğu saptanıyor.

Gelen ihbarlar ile ilgili yapılan incelemede ise, 2015 yılında 79 olan ihbar sayısının 2016- 2018 yıllarında sırasıyla 96, 69, 143’e ulaştığı ve 2019’da ise 115 olduğu görülüyor...

2018 yılında 143 olan ihbar sayısının ise 2019’da yaklaşık % 20 oranında bir düşüş göstererek 115 olduğu saptanıyor.

Öte yandan bazı bildirimlerin birden fazla kişi ile ilişkili olması nedeni ile kişi sayılarının bildirim sayılarından fazla olduğu da dikkat çekiyor…

BANKLALARDA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ SAYISINDA DÜŞÜŞ…

Raporda ayrıca yapılan incelemelere ilişkin şu bilgiler yer aldı;

“2018 yılında; Özel Sermayeli Bankaların 144 olan Şüpheli İşlem Bildirimi sayısının yaklaşık % 8.5 oranında düşüş göstererek 2019 yılında 132 olduğu, Şube Bankaların 2.354 olan Şüpheli İşlem Bildirimi sayısının % 59 oranında düşüş göstererek 960 olduğu, Kamu Bankalarının 19 olan Şüpheli İşlem Bildirimi sayısının % 42 oranında düşüş göstererek 11 olduğu ve Uluslararası Bankacılık Birimleri 6 olan ŞİB sayısının % 17 oranında düşüş göstererek 5 olduğu görülmektedir.”

ŞÜPHE KRİTERLERİNE GÖRE DAĞILIMDA 1 NUMARA “ŞÜPHELİ BETTİNG”

Şüphe kriterlerine göre dağılımda ise başı “şüpheli betting” ihbarları çekiyor.

Ardından ise sırasıyla “Öğrenci Profiline Uymayan Para Hareketleri” kategorisindeki ihbarlar ile “Müşteri Profiline Uymayan Para Hareketleri” yer alıyor.

110 DOSYA TAKİPTE… BİR KISMI SORUŞTURMA ALTINDA

Yapılan ihbarların bölge dağılımında ise % 57 ile Lefkoşa başı çekiyor.

Ardından Girne bölgesi % 29, Mağusa bölgesi % 11, Güzelyurt bölgesi % 2 ve Lefke bölgesinin % 1 olduğu görülüyor.

Bugüne kadar toplam 996 bildirimin “durgun” pozisyonda olduğu 110 dosyanın “takipte” olduğu 74’nün başsavcılığa, 55’inin Para Kambiyo yasasına aykırılık kapsamında değerlendirildiği, 15’inin ise araştırma amacı ile ilgili mercilere aktarıldığı görülüyor.

Soruşturmalar ile ilgili raporda şu bilgiler yer aldı:

“2019 yılında Hukuk Dairesi (Başsavcılık)’ne 34 dosya aktarılmıştır. Bu dosyaların 25’i ile ilgili malvarlıklarına tedbir konulmaksızın soruşturma yapılması ve 9’u ile ilgili de soruşturma yapılması ve malvarlıklarına tedbir konulması talep edilmiştir. Aktarılan 25 dosyanın 23’ü ile ilgili Hukuk Dairesi (Başsavcılık) tarafından soruşturma başlatılmış, 9’u ile ilgili de soruşturma başlatılarak malvarlıklarına 30 gün süreli tedbir kararı alınmıştır. 30 gün süreli tedbir kararı alınan 2 dosya ile ilgili 30 günlük tedbir kararından sonra ileri işleme gidilmemiştir.”

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNDE KISITLI İMKÂN

Öte yandan raporda mali suçların çoğu kez uluslararası işbirliği gerektirmesi nedeniyle ise ülkemizin tanınmamış olması uluslararası sözleşmelerde yerini alamamasına ve çok kısıtlı imkanlarla işbirliği yapılabildiğine dikkat çekilmesi ise önemli bir detay…

Bu durum bu ihbarların çoğu kez “yerel meseleler” olduğuna, uluslararası kara para konusunda yeterince fikir veremeyeceği yönünde bir kanaate neden oluyor…

KIBRIS POSTASI / VATAN MEHMET