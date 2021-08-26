Mahkeme kararına uymadı, tutuklandı

Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek tartışan Salih Öztürkler tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek mahkemenin hakkında verdiği uzaklaştırma kararını çiğneyen ve eşi ile tartışan Salih Öztürkler tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Mahkeme emrine riayetsizlik” ve “Mülke tecavüz” suçlamaları ile hakkında soruşturma yürütülen zanlı, teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

200 METRE UZAKTA KALMASI GEREKİYORDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ramadan Özatila mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Salih Öztürkler’in, 24 Ağustos 2021 tarihinde Mağusa’da boşanma aşamasında olduğu eşinin kalmakta olduğu evine hakkında 200 metre uzaklaştırma kararı olmasına rağmen gidip konu evin bahçesine girerek eşi ile sözlü olarak tartıştığını açıkladı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını söyleyen Özatila yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlı Salih Öztürkler’in yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 40 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının serbest bırakılmasına emir verdi.