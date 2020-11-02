Mağusa’daki Cafe Pascucci’de yaşanan sopalı saldırıyla ilgili 5 tutuklu

Mağusa’daki Cafe Pascucci’de dün yaşanan olayda, eli sopalı 5 kişi Ahmet Bayır isimli şahsı ciddi şekilde darp etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün saat 14.00’de meydana gelen olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

“Kanunsuz topluluk” ve “darp” suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklanan İ.Ö.(E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E-27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25) mahkemeye çıkartılacak.

Olayla ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"01.11.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, İ.Ö.(E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E-27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25), ortak bir amaç için bir araya gelip ellerinde kanunsuz olarak bulundurdukları tahta sopalarla Cafe Pascucci isimli iş yerine girerek halkın huzur ve sükûnunu bozmak suretiyle, orada müşteri olarak bulunan Ahmet Bayır'ın vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak ayakları ve ellerindeki sopalarla adı edilene vurup ciddi şekilde darp etmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."