Mağusa’da trafik kazası

Mağusa’da keskin virajları nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında bir çok ölümün yaşandığı ve bir süre önce tek yön olarak kullanılan hastane yolunda dün akşam saatlerinde yine trafik kazası meydana geldi.

Yönetimindeki HM 079 plakalı araç ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan 41 yaşındaki Halil Korman, kaza sonucu yaralandı.

Kolunda kırık ve vücudunun çeşitli yaralanmaların olduğu belirtilen Korman’ın Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği açıklandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor...

KIRIK BARİYERLERDEN ÇIKIP YOLDAN AŞAĞI UÇTU

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, kazanın saat 21.45 raddelerinde, Mağusa’ da hastane yolu olarak bilinen Nergiz sokak üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Balalan’da sakin Halil Korman’ın, yönetimindeki HM 079 plakalı aracı ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan Karayollarına ait daha önceden hasarlı olan bariyerlere sol yan kısmı ile çarptıktan sonra toprak banket içerisine düşerek ön kısmı ile toprak zemine çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonucu araç sürücüsü Halil Korman’ın Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sağ omuzunda kırık şüphesi ve vücudunun muhtelif yerlerinde yaralanmalara müteakip müşahade altına alındığı açıklandı. HM 079 plakalı araç sürücüsünün başlatılan soruşturma kapsamında yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Kıbrıs Postası