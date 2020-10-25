Mağusa'da Pascucci isimli kafede meydana gelen bıçaklamada 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Mağusa'da dün akşam 19.50 sıralarında Salamis Yolu'nda faaliyet gösteren Pascucci isimli kafede arkadaşları ile oturan 20 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız'ın sırtından bıçakla yaralanması olayında gelişme yaşandı.

Yıldız'ı yaralayıp koşarak kaçan şahıs, polisin başlattığı soruşturma sonucu tespit edildi.

15 yaşındaki A.Ö tutuklandı.

Zanlının, Yıldız'ı eski kız arkadaşı ile otururken gördüğü gerekçesi ile bıçakladığı öğrenildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Göğüs Servisi'nde müşahade altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

15 yaşındaki A.Ö ise bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılacak.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 11:06