Mağusa’da kaza; motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ağır!

Mağusa’da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı, kazada 69 yaşındaki Nusret Kayalar ağır yaralandı.

Mağusa’da Serbest Liman yolunda seyir halindeki motosikletin önünü tıkayan ticari taksi sürücüsü trafik kazasına neden oldu.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 69 yaşındaki Nusret Kayalar, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nden kafatasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kayalar’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, taksi sürücüsü 35 yaşındaki Birol Sabancı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa’da Birol Sabancı’nın, yönetimindeki TPM 189 plakalı araç ile Önder AVM park alanından dikkatsizce Eşref Bitlis Cadddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Kayalar yönetimindeki MB 529 plakalı motosikletin önünü tıkaması ile çarpışmaları sonucu yaşandı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Nusret Kayalar’ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kafatasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirilirken, TPM 189 plakalı araç sürücüsü Birol Sabancı’nın tutuklandığı açıklandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.