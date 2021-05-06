Mağusa’da, barınakta bulunan 40 köpek ölüme terk edildi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi tarafından yayınlanan basın bildirisinde, Gazimağusa Belediyesi Katı Atık Toplama Merkezi (Gazimağusa Çöplüğü) sınırları içerisinde bulunan terk edilmiş köpek barınağında yaklaşık 40 köpeğin düzenli temizlikleri yapılmadan; kış aylarında yağmur çamur altında, yaz aylarında kızgın güneş altında adeta ölüme terk edildikleri ifade edildi.

Hayvanların, hem Birleşmiş Milletler’in uluslararası sözleşmeleriyle hem de ülkemizdeki Hayvan Refah Yasası’yla kaliteli yaşam haklarının olduğu hatırlatılan açıklamada, en önemli görevin belediyeye düştüğü, Gazimağusa Belediyesi’ne 3 Mayıs 2021 tarihinde hizmet sınırları içerisinde yaşanan bu vahşetle ilgili gerekli bilgilendirmenin yazılı olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Gazimağusa Belediyesi’nden, hayvan dostlarımızın söz konusu sağlıksız ortamdan ivedi bir şekilde uzaklaştırılmalarını, rahat nefes alabilecekleri, temiz ve düzgün bir alana yerleştirilerek gerekli bakımlarının yapılması” talebinde bulunuldu.