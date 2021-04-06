Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekleyen bazı tutukluların PCR testi pozitif çıktı

Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde bekleyen bazı tutukluların PCR testi pozitif çıktı
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Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarılmak üzere bekletilen 4 tutukludan bazılarının Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarılmadan önce PCR testi yapılan ve sonuçlar çıkana kadar polis müdürlüğü hücrelerinde bekletilen tutukluların bazılarının test sonucunun pozitif çıkması Mağusa Polis Müdürlüğü'nde tedirginliğe yol açtı.

Söz konusu tutuklular tedavi altına alınırken, temaslı polislerin de karantinaya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Mağusa Polis Müdürlüğü'nde  ekipler tarafından gerekli ilaçlama ve temizlik yapılırken, müdürlüğe girişlerde kontroller sıklaştırıldı.

Kıbrıs Postası

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