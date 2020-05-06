Mağusa Limanı'ndan giriş yapan 53 kişi karantinaya alındı

30’u asker yakını, 8 kombaycı ve 15 Türkiye Devlet Su İşleri çalışanı olduğu öğrenilen toplam 53 kişinin giriş yaparak karantina otelleri ve yurtlara götürüldüğü ifade edildi. 53 kişinin adaya girişi sırasında Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı personeli ve güvenlik güçleri de bulundu.

23 kişinin Malpas’ta, 30 asker ailesinin ise Güzelyurt’ta KYK Öğrenci Yurdu’na karantinaya alındığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın asker yakınlarının adaya gelişlerinde bilgisi olmadığı kaydedildi.

Askeri yetkililer tarafından tüm işlemlerin yürütüleceği kaydedilirken Sağlık Bakanlığı’nın bu kişilere müdahale edemediği belirtildi. Asker yakınlarının gelişlerinin devam edeceği ve bu sayının toplamda 170’e ulaşacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 14:19