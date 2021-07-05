Mağusa'dan Lefkoşa'ya gelen trafik Taşkent-Haspolat anayolu üzerinden sağlanacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna bağlantı kavşağındaki çalışmalar devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, kavşağın Güney kesimindeki çalışmalar kısmen tamamlanarak, Lefkoşa yönündeki trafik akışı yeni asfalt üzerinden iki şerit olarak verilmeye başlandı.

Kavşağın Kuzey kesimindeki çalışmalar nedeni ile Gazimağusa istikametindeki trafik, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre yolu bağlantılı Taşkent-Haspolat anayolu üzerinden sağlanacak.

Açıklamada bu güzergahları kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.