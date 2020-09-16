Mağusa'da mahkeme personeli ve polis mensuplarına test yapıldı

Mağusa'da mahkeme personeli ve polis mensuplarına test yapıldı
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Mağusa Polis Müdürlüğü bünyesinde görevli çalışanlara ve Mağusa Kaza Mahkemesi personeline Covid-19 testi yapıldı.

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Haberi Kartal Harman paylaştı
Haberi Kartal Harman paylaştı
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