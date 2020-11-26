Mağusa'da Kadına Şiddet!

Gazimağusa’ da 24.11.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde ikametgahları içerisinde tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşinin yüzüne eli ile defalarca vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden Abdülkadir Aktürk şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 26.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak Polis memuru Buse Uyar’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Polis memuru Uyar yemin altında verdiği şahadette, zanlının 24.11.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde ikametgahlarının mutfağında tartıştığı boşanma aşamasında olan eşinin yüzüne birçok kez vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirten Uyar, kendisine okunan yazılı dava tebliğini zanlının kabul emiyorum şeklinde cevapladığını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına değinen Uyar, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla TC – KKTC vatandaşı olan zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek seyahat belgesi, pasaport ve kimliğini polise teslim etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50000 TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)