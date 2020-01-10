Mağusa'da çipura avı devam ediyor

Mağusa'da çipura avı devam ediyor
banner23

Güney Kıbrıs’taki balık çiftliğinden kaçan balıklar Palm Beach Sahili'ne geldi. Bu haberi duyan vatandaş dünden itibaren oltayla balık tutmaya devam ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kedinin Ayağını Kırdılar (İşte O anlar)
Kedinin Ayağını Kırdılar (İşte O anlar)
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort