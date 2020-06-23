Mağusa Bölgesinde Geçişler Akyar Sınır Kapısından Sağlanıyor

Bakanlar Kurulu’nun KKTC'ye girişi erkene almasıyla dün sabahtan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açıldı. Daha önce açıklanan,“Güneyde çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları” olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen kişiler dışındaki tüm KKTC vatandaşları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek dün itibariyle KKTC'ye girebiliyor. Mağusa bölgesindeki geçişler Akyar sınır kapısından sağlanıyor. Vatandaşın yapmış olduğu PCR testlerinin kontrolünün ardından her iki taraftan da geçiş sağlanıyor. Derinya sınır kapısı şu anda kapalı olup Akyar sınır kapısı ise açık durumda.

MHA