Mağusa artık ‘Hayalet Şehir’

Covid-19 salgını öncesinde, öğrenci şehri olarak bilinen ve gece gündüz kalabalık olan Mağusa sokaklarında şimdilerde in cin top oynuyor.

Akyar Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte canlanan Mağusa Suriçi’nde şimdilerde derin bir sessizlik hâkim. Turist kafilelerinin ve öğrencilerin doldurduğu Mağusa sokakları artık boş.

Mart ayından itibaren koronavirüs salgını sebebiyle KKTC ekonomisi bir hayli zarar görürken, GIYNIK’a konuşan Mağusa esnafı ise kan ağlıyor.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Mağusa’da da iş yerleri birer birer kepenk indirirken bir zamanlar öğrenci şehri olan Mağusa da sessizliğe gömüldü. Birçok iş yeri kapanırken, aylardır üzerinde ‘kiralık’ levhası asılı olan dükkânlara da hiçbir talip çıkmıyor.

“O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ”

Adeta kan ağlayan Mağusa Suriçi esnafı, bu yıl turizmden zaten umudu kestiklerini fakat Güney’den geçişlerin yeniden eskisi gibi olmaması ve öğrencilerin de uzaktan eğitim şeklinde öğrenimlerine devam etmeleri halinde iş yerlerinin birer birer kapanacağını savundu. Esnafın ortak görüşü, Mağusa’nın da Maraş gibi tamamen ‘Hayalet Şehir’ olacağı yönünde.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 11:13