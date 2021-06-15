Macaristan’ın nefesi Portekiz’e yetmedi! Ronaldo tarihe geçti:

Son Avrupa şampiyonu Portekiz, EURO 2020 F Grubu’ndaki ilk maçında Macaristan’a konuk oldu. Türk hakem Cüneyt Çakır ve ekibinin yönettiği Puskas Arena’daki maçı 3-0 kazanan Portekiz, turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta birçok fırsatı harcayan Portekiz, 84’te Raphael Guerreiro’nun golüyle nefes aldı. Maçın 87. ve 90+3. dakikalarında Cristiano Ronaldo skoru 3-0 olarak tayin ederken, 36 yaşındaki futbolcu turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncusu (11) unvanını da Michel Platini’den (9) kapmayı başardı. 36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu oldu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin yıldız savunmacısı Attila Szalai 90 dakika sahada kalırken, maçı yöneten Türk hakem Cüneyt Çakır başarılı bir performans sergiledi. Macaristan gruptaki ikinci maçında 19 Haziran’da Fransa, Portekiz ise gün Almanya ile karşı karşıya gelecek.

MacaristanTopla Oynama %34 Maç İstatistikleri 3 İsabetli Şut 7

2 İsabetsiz Şut 3

10 Faul 14

0 Korner 6

2 Ofsayt 1

2 Sarı Kart 1

0 Kırmızı Kart 0

4 Kurtarış 3 Portekiz Topla Oynama %66

RONALDO İNANILMAZ KAÇIRDI

İlk yarıda Macaristan karşısında birçok gol fırsatı yakalayan Portekiz, kaleci Peter Gulacsi’yi geçmeyi başaramazken en net pozisyonu 44. dakikada Cristiano Ronaldo yakaladı. Bruno Fernandes’in yerden pasını altıpas içinde tamamlamak isteyen Ronaldo, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi. Genellikle Macaristan yarı sahasında geçen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi.

MACARİSTAN OFSAYTA TAKILDI

İkinci yarıda da Macaristan savunmasını geçmekte zorlanan Portekiz’in oyun temposu düşerken, Macaristan dengeyi sağlamaya başladı. Karşılaşmanın 80. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Szabolcs Schön ceza sahasına girer girmez yerden şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem Tarık Ongun ofsayt bayrağını kaldırarak golü geçersiz kıldı.

Fenerbahçeli Attila Szalai sergilediği performansla takımın en iyilerinden biriydi. Foto: Reuters

KİLİDİ GUERREIRO AÇTI, RONALDO TARİHE GEÇTİ

Maç boyunca birçok net gol fırsatı yakalayan Portekiz, aradığı golü 81. dakikada buldu. Rafa’nın sağa kanattan ceza sahası içine yaptığı orta, penaltı noktası üzerindeki Raphael Guerreiro’nun önünde kaldı. Portekiz sol bekinin yaptığı şut savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve Portekiz 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Bu golden iki dakika sonra topla birlikte Macaristan ceza sahası içine giren Rafa Silva, Willi Orban’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo, 87. dakikada skoru 2-0’a getiren isim oldu. Ronaldo, bu golle Michel Platini’yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu ve 5 farklı turnuvada gol atan tek oyuncu unvanını kaptı. Dakikalar 90+3’ü gösterirken Rafa Silva ile paslaşan Cristiano Ronaldo, ceza sahası içine bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve maçın son sözünü söyleyen golü atarak skoru 3-0 olarak belirledi.

F Grubu - Avrupa Futbol Şampiyonası - 1. Hafta

Macaristan 0 MS 3 Portekiz

İY:0-0

84' Raphael Guerreiro 87' (P) Cristiano Ronaldo 90' Cristiano Ronaldo

MCRSANTRA POR 15'30' DEVRE ARASI 45' + + + + 60'75' MAÇ SONU 90'

105' PENALTILAR 120' 12345 ...

Sal 15 Haz 2021 19:00

Cüneyt Çakır

Puskás Arena

Güneşli

25 ℃

Macaristan

İlk 11

No Oyuncu Poz 1 Gulacsi K 6 Orban D 21 Botka D 4 Szalai D 5 Fiola O 14 Lovrencsics O 15 Kleinheisler O 8 Nagy O 13 Schafer O 9 Szalai F 20 Sallai F

Yedekler

No Oyuncu Poz 22 Bogdan K 12 Dibusz K 26 Bolla D 7 Nego D 2 Lang D 3 Kecskes D 18 Siger O 19 Varga O 24 Schön O 10 Cseri O 17 Varga F 23 Nikolic F

Portekiz

İlk 11

No Oyuncu Poz 1 Patricio K 4 Dias D 3 Pepe D 5 Guerreiro D 2 Semedo D 13 Pereira O 14 Carvalho O 11 Fernandes O 7 Ronaldo (2) F 21 Jota F 10 B.Silva F

Yedekler

No Oyuncu Poz 12 A.Lopes K 22 Silva K 25 Mendes D 6 Fonte D 19 Pote O 16 Sanches O 24 Oliveira O 18 Neves O 8 Moutinho O 15 Silva O 9 Silva F 23 Felix F

Macaristan

(3-5-2)

Teknik Direktör

Marco Rossi

1

Gulacsi

4

Szalai

6

Orban

21

Botka

8

Nagy

5

Fiola

13

Schafer

15

Kleinheisler

14

Lovrencsics

20

Sallai

9

Szalai

1

Patricio

5

Guerreiro

3

Pepe

4

Dias

2

Semedo

11

Fernandes

14

Carvalho

13

Pereira

10

B.Silva

7

Ronaldo

21

Jota

Portekiz

(4-3-3)

Teknik Direktör

Fernando Santos