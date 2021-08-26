Koalisyon Hükümetinin son dönemde yapmış olduğu zamlar, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nin de tepkisine neden oldu.

Esnaflar zam üstüne zamlardan dolayı isyanda diyen İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, son dönemde yapılan zamlar bir yana tüm gaza yapılan zam kabul edilemez olduğunu vurguladı, hükümet üyelerine seslendi ve lüks otomobilde gezip ahkâm kesmenin kolay olduğunu söyledi.

İEZB Başkanı Kırmızı, Tüp Gaz Zammına Tepki Gösterdi

Kırmızı: 17 Tl’lik Zam, Bardağı Taşıran Son Damladır

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkan Serkan Kırmızı, hükümetin son dönemde yapmış olduğu zamlarla ilgili açıklama yaptı. Bugün son olarak tüp gaza yapılan 17 TL’lik zammın bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden İEZB Başkanı Kırmızı, zammın kabul edilemez olduğunu vurguladı, esnafın artık isyan noktasına geldiğini belirtti.

Kırmızı açıklamasında şunlara yer verdi:

“Her şeyin kötüye gittiği, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, ülkeyi yöneten hükümet; plansız, hesapsız, kitapsız hareket etmeye devam etmektedir. Sanayinim, üretimin, ticaretin ve esnafın kullandığı tüp gaza yapılan zam, esnafın sabrını taşırmıştır. Mevcut hükümet, zam yapmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Tüp gaza yapılan 17 TL’lik zam kabul edilir gibi değildir. Evinde tüp gaz kullanan esnaf ve vatandaşlar yapılan bu zamla nasıl baş edecek. Lakin işleri koronavirüs salgınından dolayı kesat olan esnaf, bir de yapılan bu son zamlarla birlikte isyan noktasına gelmiştir.

Özellikle İskele’de, İmar Planı’nın da belirsizliği ile beli iyice bükülen esnaf, hükümetin yaptığı son zamlarla birlikte mücadele edemeyecek noktaya gelmiştir. Artık bu hükümeti yönettiklerini sananlar silkelenip kendilerine gelmesi gerekmektedir.”

Kırmızı: Esnafın Durumunu Görmek Zorundasınız

Kırmızı, açıklamasının sonunda hükümet üyelerine de seslendi: Artık yeter!

Hükümet üyeleri, sanayi bölgelerine, kasabalara, köylere inip esnafla bir araya gelip, gerçek durumu görmek zorundasınız! Lüks otomobillerde gezip ahkâm kesmek kolay. Esnafın neler çektiğini görünüz ve biraz olsun empati yapınız! Bu zamlar kabul edilir gibi değil. En kısa sürede bu yanlıştan dönmelisiniz!