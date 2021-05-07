Lüks araç alev alev yandı

Esentepe Küçük Erenköy arası 2 aracın çarpışması sonucu 1 araç bariyerlere çarparak alev aldı ve kül oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde, Celvil AGU (E-28), yönetimindeki SR 079 plakalı araç ile batıdan doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun sağında bulunan Carrington Marina View isimli siteye dönüşe geçen Israel Ogunbıyı (E-22) yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan SR 079 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp alev aldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.