LTB’den yeni yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı müjdesi... "Yola çıkan yolda kalmaz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni yılın ilk ve büyük projelerinden birine başladıklarını açıkladı.

Harmancı, Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alanı, belediyenin imkânları doğrultusunda düzenlemeye başladıklarını ifade ederek, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olarak hayata geçireceklerini söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, şu açıklamaları kullandı:

“Yola çıkan yolda kalmaz diyerek yeni yılın ilk ve büyük projelerinden birine başlamış durumdayız.

Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alanı, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olarak düzenlemeye kendi imkan ve finansmanımızla başladık, yurttaşlarımızın hayat kalitesini artırma hedefine sımsıkı bağlılıkla ilerliyoruz.”