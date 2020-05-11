LTB’den Gıda İşletmelerine Denetim

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Bakanlar Kurulu kararı ile bugün itibarı ile hizmet vermeye başlayan gıda işletmelerinde COVID-19 tedbirlerine uygunluk denetimi başlattı.



Bu kapsamda ilgili işyerlerinin personellerine COVID-19 testi yapılıp yapılmadığı, LTB Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi’nden personellerden oluşan 7 ayrı ekip tarafından denetleniyor.



Denetimlerde ayrıca iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygunluğu, iş yeri izni, sağlık karnesi ve hijyen koşulları da kontrol ediliyor.



Şubeden yapılan açıklamada, Lefkoşa belediye sınırları içerisinde yer alan 500’ü aşkın iş yerinin tümünün 7 ayrı ekip tarafından denetleneceği, test yaptırmayanların faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.



Açıklamada, her ekibin günlük 25 ile 30 arası işletmeyi denetleyeceği belirtilerek, elinde COVID-19 negatif sonuçlu testi olmayan işyerlerinin açılmasına izin verilmediği vurgulandı.

