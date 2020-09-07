LTB tüm park ve oyun alanlarını kapattı

TB, ülke genelinde artan covid-19 vakaları nedeniyle Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm park ve oyun alanlarını kapattığını duyurdu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Lefkoşa’daki tüm park ve oyun alanlarının kapatıldığını açıkladı.

Harmancı’nın başa dönüyoruz notuyla yaptığı paylaşım şöyle.

Başa dönmüş durumdayız, tüm parklarımızda ve özel işletmelerimizde bulunan çocuk oyun alanlarını kapatmış durumdayız. Tüm Restaurant, Cafe ve barlarda önemli tedbirleri işletmelerimize aktarıyoruz.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını düzgün uygulayamayacaksak geleceğimiz nokta yine toptan kapanma noktası olacaktır ki bu da işletmelerimizin ekonomik olarak kaldırabileceği bir durum değil.

Adaylar ise tüm propaganda çalışmalarını digital ortama almalı ve sadece basın yayına aracılığı ile propaganda çalışmaları devam etmeli. Zaten tüm adayları herkes biliyor.