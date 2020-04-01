LTB sıkı önlemleri uyguluyor

Harmancı paylaşımında şöyle dedi;

Sabah belirtmiştim marketlerin uygulamalarına yönelik olarak daha sıkı kurallar bildiriminde bulunduğumuzu ve buna paralel denetimlere başlayacağımızı, bu noktada belirtilen hijyen çerçevesini uygulamayan Sema mar marketi mühürlemiş durumdayız.

72 saat kapalı kalıp açılmadan önce kamu sağlığı adına isteklerimizin yerine getirildiği garanti altına alınacak.

Belirtmekte fayda görüyorum bazı olumsuzluklar anlıktır kapatma gerektirmez bazıları sürekli bir noktadaysa uygulamamız bu şekilde olacaktır.