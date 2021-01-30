LTB'den sevindiren haber

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından dün açıklanan pozitif vakalar ile ilgili bir açıklama yaptı. Dün akşam açıklanan 6 Koronavirüs pozitif vakadan 5 kişinin bugün yapılan PCR test sonuçlarının negatif olduğunu duyuran Harmancı, sonuç olarak 845 test yapıldığını ve 1 kişinin pozitif olduğunu açıkladı.