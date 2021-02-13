LTB 8 iş yerini kapattı, 9 iş yerine para cezası kesti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), pandemi önlemleri çerçevesinde rutin olan denetimlerini arttırarak devam ettiriyor.

8 – 12 Şubat arasında 133 iş yerinin denetimleri sonucunda 9 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle 3.820’şer TL idari para cezası kesildi. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile LTB Zabıta Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uymayan 8 iş yeri de kapatıldı.

Denetimlerde maske ve mesafe kuralına uymayan 1 işletmeye 3 bin 820 TL idari para cezası verilirken, 5 kişiye de maske mesafe kuralını ihlal ettiklerinden dolayı 382’şer TL para cezası kesildi.