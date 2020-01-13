LPG ve Akaryakıta büyük zam geliyor!

İran ve ABD arasındaki gerginlikten sonra petrol fiyatları artışa geçti. Petrol fiyatlarında yaklaşık 7 dolarlık bir dalgalanma yaşandı. Dalgalanmalar özellikle bizim gibi benzin ve LPG ithal eden ülkelerde zammı beraberinde getiriyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan güvenilir bir kaynak akaryakıt ve LPG ürünlerinde %15’e yakın zam beklendiğini ifade etti. Kaynağa göre hükümetin bu zammı ertelemek için formül arayışında olduğu ve tepkilerden çekindiğini dile getirdi.

2020 Yılında Devlet Kalemlerinde %10 Artış Yapıldı

Devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan zamlar, yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi.Bakanlar Kurulu, gelir bütçesinde yer alan harçların günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin tüzük ve emirnameleri onaylayarak Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2019 sayısında yayımlattı. Zamlı rakamlar, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli oldu. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, tüzük ve emirnamelerdeki harç, vergi ve ücretlere yüzde 10 ve daha düşük oranda artış yapıldı. Kalkanlı, artışları, yıllık hayat pahalığı oranında ve altında tuttuklarını söyledi.

“Mart Ayına Kadar Elektriğe Zam Yok”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sanayi Odası ve Otelciler Birliği’nin gerçekleştirdikleri yerli ürün kullanımının artırılması protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 50 megawattlık bir güneş enerji yatırımı için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. “Mart ayına kadar zam yok” Taçoy, Aralık ayına kadar zam yapmayacaklarını açıkladıklarını bu süreyi 2020 Mart ayına kadar uzattıklarını ifade etti. Bunu gerçekleştirirken birçok şeyin altına imza koyarak ve zorlukları yaşayarak herkesin anlayışına başvurduklarını belirten Taçoy, “Önümüzdeki dönemde istikrarı devam ettirmek istersek akaryakıt girdilerini kontrol altına almamız gerekir. Gelecek enerji yatırımlarındadır” dedi.

Petrol Fiyatlarında 7 Dolarlık Dalgalanma Yaşandı

İran’ın Irak’taki iki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üssüne saldırması sonrası petrol fiyatları, kısa süreliğine 72 doların üzerine kadar çıktı. İranlı yetkililerin savaş istemedikleri yönündeki açıklamaları sonrası fiyatlar gerilemeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar kadar geriledi.Bu arada, Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, ABD ticari ham petrol stokları 5,9 milyon varil azalış gösterdi. Uzmanlar, ABD ve İran arasında olası gelişmelerin küresel petrol fiyatlarını hızla değiştirebileceğini belirtiyor.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarının, İran-ABD arasındaki gerginliğin jeopolitik risk oluşturma ihtimalinin azalması üzerine gerilemeye devam ettiğini belirtiyor.

ABD ham petrol stoklarındaki 1,2 milyon varillik artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin, günlük petrol üretim kesintisi kararlarının tam olarak uygulanamayacağına dair endişelerin etkisiyle piyasalarda fiyatlar gerilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,40 ile 65,61 dolar aralığının direnç, 65,19 ile 64,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.