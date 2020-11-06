Lordos Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydı

Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik politika ilerlerken bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda önemli bir konuk vardı.

SESkıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Kapalı Maraş'ta önemli bir malı bulunan Lordos ailesi ferdi Dimitri Lordos bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydı..

Elde edilen bilgilere göre Lordos Cumhurbaşkanlığı'nda üst düzeyde bir takım görüşmeler gerçekleştirdi.

"Açılsın dönelim"

Kapalı Maraş'ın ziyarete açılması sonrasında 46 yılın ardından Dimitri Lordos, Maraş'ı ziyaret etmişti. Burada Kıbrıs Türk basınına demeç veren Lordos, Kentte aileye ait bulunan 8 oteli de ziyaret eden Lordos, kentin geleceğinden umutlu olduğunu söylemiş ve açılırsa döneceğini dile getirmişti.

Andreas Lordos da "döneceğim" demişti

Kentin en büyük otellerini işleten Andreas Lordos, 16 Ağustos 1974'te kentten ayrılmak zorunda kalmıştı. Lordos ve ailesi, yıllar sonra Kıbrıs Türk basınına konuşmuş ve kentin açılması halinde döneceğini açıklamıştı. Ancak Andreas Lordon'un ömrü bunu görmeye yetmedi. Lordos'un ailesi O'nun vasiyeti doğrultusunda bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydı