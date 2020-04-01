Londra’dan acı haber

Londra Gazete’nin haberine göre Kuzey Londra’da ikamet eden, aslen Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Kızılcıksuyu köyünden 75 yaşındaki Hüseyin Arslan dün gece Koronavirüsten hayatını kaybetti.

Aile çevresinden edinilen bilgiye göre, daha önce hiç bir sağlık sorunu olmayan ve iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye giden Hüseyin Arslan’ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve evine gönderildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde ağırlaşan Arslan hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan Arslan’ın dün gece saat 23:00’de vefat ettiği bildirildi.

Aslen Kahramanmaraş’ın, Göksun ilçesine bağlı Kızılcıksuyu köyünden olan Hüseyin Arslan uzun zamandır Londra’nın Tottenham bölgesinde yaşıyordu.

VEFAT EDEN TÜRKLER

Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı 22’ye ulaştı.

TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, H.E., Serkan Aydın ve Hüseyin Arslan.

KIBRISLI TÜRKLER

Elmaziye Kamil, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Ahmet Rasit, Yıldıray Faik, Mehmet Abdurrahman, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf, Güney Osman Tarzan, Zulfiye Osman, Safi Levent, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Fezile Mustafa, Doğan Ahmet, Arif Niyazi.