Londra'dan İki Uçak İçin Uçuş İzinleri Onaylandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, 7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den ülkeye gelmek isteyen KKTC vatandaşları için 2 uçak daha ayarlandığını açıkladı. Özersay, uçuş izinlerinin onaylandığını, başvuruların nasıl olacağının ileride kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Hade gözümüz aydın, Londra'dan gelecek olan iki uçağın uçuş izinleri sonunda onaylandı. Hayırlı olsun. Gün içinde sürecin nasıl işleyeceğini, kimin nereye nasıl başvurabileceğini kamuoyu ile paylaşacağız.

Tarihler: 7 Nisan ve 8 Nisan