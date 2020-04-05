Londra'da yaşayan Şakir Cemal Koronavirüs'den vefat etti

Koronavirüs salgınından, Londra’da yaşayan Kıbrıs kökenli Şakir Cemal de hayatını kaybetti.

Şakir Cemal koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındığı North Middlesex Hastanesinde dün akşam vefat etti.

Aslen Kıbrıs’ın Baf bölgesinden olan Cemal, hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp insanları uyarmıştı.

İngiltere’de ailesi veya yakınları tarafından teyid edilen hayatını kaybedenler, 11’i Türkiye’den, 35’i Kıbrıs’tan olmak üzere 46’ya çıktı.

TOPLAM 46 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Salgın sebebiyle Birleşik Krallık’taki Türkçe konuşan toplum Şakir Cemal’in de vefat etmesiyle toplam 46 üyesini kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 11’i Türkiye kökenli olurken, 35’i Kıbrıs kökenli toplum üyesi oldu.